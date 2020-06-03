Блогер виконав головну тему з Гаррі Поттера на пральній машині

Американський блогер і музикант Курт Шнайдер разом зі своїм другом виконав на пральній машинці головну тему з фільмів про Гаррі Поттера.

Своє творіння парубок опублікував в TikTok.

Це цікаво: Придивіться до Карти Мародерів: у титрах Гаррі Поттера зашифрували інтимну сцену

"Коли Гаррі Поттер затіяв прання", – назвав відео Шнайдер. В кінці ролика він ефектно зник у комірчині під сходами.

Hes literally the music genius no one compares haha the ending tho pic.twitter.com/5AFFQ43mR1 — Villanelle (@ainnanism) June 2, 2020

У своєму TikTok блогер ділиться і іншими DIY-версіями відомих пісень. Ось перероблення Take on Me гурту a-ha:

Крім пральної машинки Шнайдер використовує й інші предмети побуту. Тут він зіграв Yeah! Ашера за допомогою печі:

На YouTube у Шнайдера майже 13 мільйонів підписників. Там у нього, наприклад, можна знайти, як створити пісню Біллі Айлиш Bad Guy, не виходячи з IKEA.

Загалом, креативний парубок, котрий уміє з нічого зробити музику.

Читайте також: Чергове зізнання Джоан Роулінг засмутило фанатів Гаррі Поттера по всьому світу