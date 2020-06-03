Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Блогер виконав головну тему з Гаррі Поттера на пральній машині

  • 13
Головна тема Гаррі Поттера зазвучала по-новому - фото 1
Головна тема Гаррі Поттера зазвучала по-новому

Американський блогер і музикант Курт Шнайдер разом зі своїм другом виконав на пральній машинці головну тему з фільмів про Гаррі Поттера.

Своє творіння парубок опублікував в TikTok.

Це цікаво: Придивіться до Карти Мародерів: у титрах Гаррі Поттера зашифрували інтимну сцену

"Коли Гаррі Поттер затіяв прання", – назвав відео Шнайдер. В кінці ролика він ефектно зник у комірчині під сходами.

У своєму TikTok блогер ділиться і іншими DIY-версіями відомих пісень. Ось перероблення Take on Me гурту a-ha:

Крім пральної машинки Шнайдер використовує й інші предмети побуту. Тут він зіграв Yeah! Ашера за допомогою печі:

На YouTube у Шнайдера майже 13 мільйонів підписників. Там у нього, наприклад, можна знайти, як створити пісню Біллі Айлиш Bad Guy, не виходячи з IKEA.

Загалом, креативний парубок, котрий уміє з нічого зробити музику.

Читайте також: Чергове зізнання Джоан Роулінг засмутило фанатів Гаррі Поттера по всьому світу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 703
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35348
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2348511
Загрузка...
Новини