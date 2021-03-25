Блогер виконав божевільні трюки з гральними картами: їх зможе повторити не кожен

Підготовка деяких трюків займає багато часу

Тікток-блогер з ніком Jayjinho81 створює незвичайні та практично неможливі трюки з картами. Вся справа у везінні, необхідному для їхнього виконання. Спробуйте потрапити картою в чохол, закріплений на шуруповерт. Свої трюки тіктокер називає кардшотами (cardshot).

Для цього необхідні години (або дні) практики. І все заради роликів, які шокують користувачів мережі. На найдовший трюк в автора пішло близько 5 днів. Але, судячи з його реакції, воно того варте.

Це цікаво: Тенісист шокував мережу вражаючим трюком з м'ячем: відео

@jayjinho81 My 13 longest levels Enjoy Originalton - Jayjinho81

Якщо відео не завантажується, перейдіть за цим посиланням.

А ось добірка найскладніших трюків за рік практики.

Якщо відео не завантажується, перейдіть за цим посиланням.

Найскладнішими та довгими в практиці для автора, здається, залишаються трюки з не статичні елементи. Наприклад, шпилька, яка зафіксована на шуруповерт, безумовно викличе складнощі.

Якщо відео не завантажується, перейдіть за цим посиланням.

Буває і так, що на трюки йде менш як хвилина.

Якщо відео не завантажується, перейдіть за цим посиланням.

Трюки не завжди виходять – особливо, якщо робити їх наосліп. Але підсумок все одно є, правда не зовсім відповідний початковому задуму.

Якщо відео не завантажується, перейдіть за цим посиланням.

Читайте також: Американка майже 20 років подорожувала безплатно: як їй це вдавалося