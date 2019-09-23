Блогер відвідав сім чудес світу за сім днів

Британський тревел-відеоблогер Саймон Вілсон побачив сім нових чудес світу за шість днів, дев'ять годин і три хвилини. Щоб реалізувати задумане, він пролетів майже 50 тисяч кілометрів.

За всю подорож Вілсону вдалося лише двічі поспати в ліжку. В інший час доводилося відновлювати сили в літаках і таксі. Харчувався Саймон на борту – тим, що було в меню авіакомпаній. У поїздку блогер взяв з собою тільки спідню білизну, кілька футболок, спортивні штани та фототехніку.

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Вілсон почав подорож з Манчестера. Звідти він виїхав до Риму, щоб поглянути на Колізей. Затримавшись там всього на дві години, блогер відправився до Єгипту, де провів п'ять годин у готелі, а потім довелося викликати таксі і дістався до пірамід. Після цього Вілсон вилетів до Йорданії, де переночував за € 46 в печері і відправився дивитися Петру. Четвертий день він провів в Індії: до Тадж-Махала Вілсон чотири години добирався на таксі. Через годину мандрівник вилетів до Пекіна, щоб походити по Великій Китайській стіні. Незвичайну програму закривали переліт до Мексики в стародавнє місто майя Чичен-Іца і переліт в Ріо – до статуї Христа.

Я ніколи не дізнався б, чи вийде зробити таку подорож, якби не спробував, – заявив Саймон. – Не можу повірити, що мені це вдалося.

Ловіть усі відео з подорожі Саймона:

З семи чудес світу, що побачив менше ніж за сім днів Вілсон, тільки піраміда Хеопса належить до "старих" чудес: інше не збереглося до наших днів. Колізей, Петра, Тадж-Махал, Велика Китайська стіна, Чичен-Іца, статуя Христа-Спасителя – це "нові" чудеса світу. У цей список, складений за результатами народного голосування у 2007 році, входить ще місто Мачу-Пікчу в Перу.

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