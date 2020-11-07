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Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює

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Блогеру вдалося зробити штучне Сонце в своїй оселі - фото 1
Блогеру вдалося зробити штучне Сонце в своїй оселі

Сонячне світло унікальне та володіє характеристиками, які, здавалося б, не можна відтворити при будь-якому іншому освітленні. З'ясувалося, що цілком можливо: ентузіаст з YouTube-каналу DIY Perks зробив у своїй кімнаті джерело світла, повністю аналогічне Сонцю, витративши на це трохи більше як $ 500.

Для створення персональної зірки блогер використовував лінзу, що перетворює промені від штучного освітлення у паралельні.

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У результаті він отримав справжнє кімнатне світило, здатне освітлювати приміщення не гірше за Сонце у той момент, коли це потрібно, а не тільки вдень. Такий винахід буде вкрай корисним фотографам, а також багатьом, чия робота пов'язана зі світлом.

З чого складається "штучне Сонце?

Блогер використовував параболічний стрижень, який можна замінити супутниковою антеною. Усе що слід зробити – це покрити її поверхню дзеркальною плівкою. Крім того, у цій справі не обійтися без потужного світлодіода на 500 Вт. Ентузіаст купив такий за $ 499, але можна знайти й дешевші екземпляри.

Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює - фото 433973

Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює - фото 433974

Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює - фото 433975

Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює - фото 433976

Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює - фото 433977

Обов'язковою умовою буде охолодження джерела світла, а також створення ефекту атмосфери. З цією метою блогер розпорошив блакитну мильну рідину на скло, що дозволило розсіяти світло.

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Джерело: Peta Pixel
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