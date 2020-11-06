Американець після рясного дощу знайшов у парку великий алмаз: фотофакт

Житель американського міста Феєтвілл Стівен Маккул знайшов в парку Алмазний кратер великий алмаз у 4,49 карата. Коштовність вдалося виявити після рясних опадів.

Так, 34-річному американцю Стівену Маккулу вдалося за пів години до закриття парку знайти дорогоцінний камінь. Це була його п'ята поїздка на алмазний рудник, відкритий для відвідувачів.

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"Коли я подивився на нього, то подумав, що це може бути шматок бурштинового скла, який схожий на стару пляшку з-під коли. Але як тільки я зосередився на ньому, я зрозумів, що це діамант", – розповів Маккул.

Дорогоцінний камінь він відніс в центр Diamond Discovery, де було встановлено, що його алмаз став третім за величиною серед тих, що були зафіксовані у 2020 році.

За певної традиції, чоловік дав своєму алмазу ім'я, взявши ініціали своїх дітей, – BamMam. "Що цінніше за дорогоцінний камінь? Мої діти. Так що я назвав його на честь моїх дітей, і ця назва залишиться з алмазом навічно", – зазначив він.

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