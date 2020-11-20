Блогер порівняв процесори Apple M1 й Intel в реальних умовах: відео

У мережі вже предостатньо результатів бенчмарків, згідно з якими процесор M1 від Apple перевершує аналоги від Intel і AMD. У своїх оглядах журналісти та блогери також захоплюються новими "яблучними" комп'ютерами. Але як справляється новий процесор з реальними задачами?

Портал MacRumors вирішив на практиці порівняти роботу MacBook Pro на процесорі M1 і чипі Intel.

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Для порівняння обрали новий MacBook Pro з процесором M1 і 13-дюймовий MacBook Pro на базі чотириядерного Intel Core i5 з інтегрованою графікою Intel Iris Plus Graphics 645 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Отже, перенесення 40-гігабайтного файлу на зразку з M1 зайняло усього 27 секунд, натомість Intel-версії знадобилося близько 90 секунд.

Одночасний запуск відразу 50 додатків пройшов на MacBook Pro з процесором M1 вкрай швидко і без будь-яких помітних лагів, тоді як ноутбуку на Intel потрібно було значно більше часу: він почав помітно гальмувати у процесі відкриття і в результаті практично завис, переставши реагувати на дії користувача. Крім того, модель на M1 навіть не увімкнула активне охолодження в той час, як варіант на Intel ніби почав "готуватися до зльоту".

Простий запуск додатків теж відбувається на новому MacBook Pro швидше, ніж на версії з процесором Intel. Аналогічно і з обробкою відео. Відкриття великого числа вкладок у Safari ніяк не навантажило ноутбук на M1, тоді як варіант на Intel неабияк "напружився", нагрівся і почав сильно шуміти вентилятором.

У результаті реальні тести також підтверджують перевагу нового процесора Apple над конкурентами.

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