Блогер порівняв нові MacBook Pro з 8 та 16 ГБ оперативної пам'яті: різниця вражає

Яка різниця між 8 і 16 ГБ оперативки в нових MacBook Pro

Новітній MacBook Pro з процесором Apple Silicon M1 надійшов у продаж у різних модифікаціях: покупці можуть вибрати пристрій з 8 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті. Дивіться, наскільки суттєва між ними різниця та чи варто переплачувати за версію з більшою кількістю оперативки.

Перевірити на практиці різницю у продуктивності між MacBook Pro з 8 та 16 ГБ оперативної пам'яті взявся автор YouTube-каналу Max Tech. Блогер порівняв можливості обох версій у різних сценаріях використання.

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Найбільшу перевагу MacBook Pro з 16 ГБ оперативки відзначили під час декодування 8K-відеоролика у форматі RAW R3D. Молодша версія затратила на цю операцію 13 хвилин 57 секунд, в той час, як ноутбук, оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті, впорався з тим же завданням всього за 5 хвилин 59 секунд.

Зауважимо, що торішній MacBook Pro з процесором Intel Core i9 і 32 ГБ оперативної пам'яті завершив аналогічну процедуру конвертації за 5 хвилин 30 секунд. При цьому автор тестування зазначає, що під час роботи лептопи з чипом M1 лише зрідка запускали вентилятор кулера під час роботи та практично не шуміли в порівнянні з попередником.

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