10 найпопулярніших брендів вживаних авто, яким віддали перевагу українці у 2020 році

Рейтинг б/у автомобілів, які купили українці у 2020 році

Компанія "Укравтопром" повідомила, що за підсумками 2020 роки українці придбали 353,4 тисячі ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів. Розповідаємо, яким брендам віддали перевагу українці у році, що минув.

Тільки за грудень на українські номери перейшли понад 40 тисяч б/у автомобілів, ввезених з-за кордону (+ 31% у порівнянні з груднем 2019 року).

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З урахуванням того, що продажі нових автомобілів в Україні за 2020 рік склали 85,5 тисячі одиниць, розмитнені б/у екземпляри зайняли 80% первинного ринку легкових авто. Тобто 4 з 5 уперше зареєстрованих торік автомобілів були імпортними секонд-хендом.

Найпопулярнішою маркою серед старих іномарок очікувано стала німецька Volkswagen – за 12 місяців минулого року українці привезли та зареєстрували 58 518 старих VW. Другий результат у Ford – власниками вживаних автомобілів цієї марки стали 33 811 українських автомобілістів. На третьому місці Skoda з результатом 28 782 розмитнених і зареєстрованих машин.



Найпопулярніший бренд б/у автомобілів серед Українців – Volkswagen

ТОП 10 брендів найпопулярніших в Україні б/у автомобілів виглядає так:

Volkswagen – 58 518 автомобілів Ford – 33 811 автомобілів Skoda – 28 782 автомобілі Renault – 27 771 автомобіль Opel – 19 668 автомобілів Hyundai – 19 402 автомобілі Nissan – 18 599 автомобілів Toyota – 12 841 автомобіль Audi – 12 242 автомобілі Mazda – 11 842 автомобілі



Динаміка реєстрації б/у іномарок: порівняння 2019 і 2020 року

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