36-річну Honda Accord розігнали до максимальної швидкості: шалене відео

Автор YouTube-каналу TopSpeedGermany, який популярний серед автолюбителів, опублікував цікаве відео. Блогеру вдалося розігнати старенький седан Honda Accord до максимальної швидкості, заявленої виробником – 195 км/год.

Здібності вживаної Honda Accord автор ролика продемонстрував на німецькому автобані, де відсутнє обмеження швидкості. А найцікавіше те, що за свій солідний вік – 36 років – автомобіль проїхав 600 000 км, і це, швидше за все, ще не межа.

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Сам автомобіль виглядає досить доглянутим і перебуває у відмінному стані. Представлений екземпляр встав на конвеєр у 1985 році. Такий Accord комплектувався 2,0-літровим 115-сильним бензиновим мотором і чотириступінчастою автоматичною коробкою передач.

У ролику видно, що стрілка спідометра автомобіля не раз досягала позначки 190 км/год і навіть трохи більше. Автору відео періодично заважав інший транспорт і ухил дороги.

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