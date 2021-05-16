Блогер купив натуральне мило і отримав власний садочок (відео)

Натуральною продукцією сьогодні навряд чи когось можна вразити, але навіть мило може подарувати нові враження. Так трапилось і в цього блогера.

Тіктокер з ніком kodiakcave навряд чи замислювався над тим, щоб облаштувати вдома сад, однак доля підкинула йому такий шанс. У недавньому відео хлопець показав, як випадково виростив рослину прямісінько у раковині.

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І поки садівники за розкладом поливають та стежать за своїми зеленими насадженнями, то автор ролика просто виявив паросток у своїй ванній кімнаті. Доволі довго він не розумів, як так трапилось, аж поки не подивився на своє мило. Річ у тому, що хлопець обожнює масажне мило від бренду Lush, який позиціює себе натуральним та містить боби Адзукі. Простою мовою, азійська квасоля виявилась доволі невибагливою і знайшла для себе нову домівку у раковині.

@kodiakcave Update: I got it Timothy out and also @lush thanks for the little plant in my sink. I love it ##fyp ♬ original sound - Kodiak

До слова, історія закінчилась позитивно, адже тепер рослинка має прізвисько Тімоті та мешкає у власному горщику.

@kodiakcave I got Timothy out! I’m gonna try to keep him alive ♬ original sound - zoehinojosa2006

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