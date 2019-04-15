Блискавка вдарила у верхівку найвищого хмарочоса у світі: відеофакт

Блискавка вдарила у Бурдж Халіфа в Дубаї / elohov

Блискавка вдарила у верхівку найвищої на планеті споруди – Бурдж Халіфа в Дубаї, що в ОАЕ. Відео з’явилося у мережі Twitter.

Бурдж Халіфа на сьогодні є найвищою будівлею у світ. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і має 162 поверхи. Вартість споруди – 4,1 мільярда доларів США.

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Проект хмарочоса був розроблений американською компанією Skidmore, Owings and Merrill. Автор проекту –- американський архітектор Едріан Сміт.

LIGHT SHOW: Lightning strikes the Burj Khalifa in Dubai – the world's tallest building – as a storm passed over. https://t.co/bhRwG7MUoC pic.twitter.com/skNzpmUKiz — ABC News (@ABC) 15 квітня 2019 р.

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