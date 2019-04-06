Благовіщення 2019: яку погоду очікувати 7 квітня

7 квітня, на Благовіщення, в Україні втримається сонячна та тепла погода. У деяких областях пройдуть дощі, але на решті території буде сухо. Детальний прогноз погоди на завтра читайте далі.

7 квітня, у неділю, майже по всій Україні очікується ясна та тепла погода, але на півночі та заході пройдуть опади у вигляді дощів.

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Хмарна та волога погода захопить країну повністю вже з початку тижня, лише на заході суттєвих злив не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму блозі на opinionua.

За її словами, температура повітря коливатиметься на рівні +12+19. У Києві на Благовіщення прогнозується до +10+15, а в другій половині дня можливий дощ. Вже з наступного тижня опадів побільшає, але вони чергуватимуться з проясненнями. Температура також не зазнає значних змін.

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