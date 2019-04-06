Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Благовіщення 2019: яку погоду очікувати 7 квітня

  • 13
Погода на 7 квітня в Україні - фото 1
Погода на 7 квітня в Україні

7 квітня, на Благовіщення, в Україні втримається сонячна та тепла погода. У деяких областях пройдуть дощі, але на решті території буде сухо. Детальний прогноз погоди на завтра читайте далі.

7 квітня, у неділю, майже по всій Україні очікується ясна та тепла погода, але на півночі та заході пройдуть опади у вигляді дощів.

І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Хмарна та волога погода захопить країну повністю вже з початку тижня, лише на заході суттєвих злив не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму блозі на opinionua.

За її словами, температура повітря коливатиметься на рівні +12+19. У Києві на Благовіщення прогнозується до +10+15, а в другій половині дня можливий дощ. Вже з наступного тижня опадів побільшає, але вони чергуватимуться з проясненнями. Температура також не зазнає значних змін.

via GIPHY

Читайте також: Погода на Пасху 2019 в Україні: прогноз на Великдень 28 квітня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1729
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 809
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 1083
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події