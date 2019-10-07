Благословенний кіт розвеселив мережу (фотофакт)

Користувачі не можуть втримати усмішку від лінивого кота, якого вже встигли охрестити благословенним. А все через його пухнастість!

На платформі Reddit користувач з ніком Skyblue3221 поділився кумедним фото білого кота з чорними плямками, який за короткий час почав підійматись у топи мережі. Всього за 6 годин допис побачили понад 21 тисяча осіб, а ще більш як 100 залишили коментарі. Коти доволі часто стають зірками Reddit, однак цей відзначився не дивною поведінкою, а креативом свого господаря та власною пухнастістю.

І ще: Хитра лисиця викрала смартфон, аби зняли відеоблог

"Благословенний животик", – відзначив автор під знімком, на якому на пузі в кота можна чітко побачити відбиток руки. Коментатори одразу ж почали жартувати, що цей пухнастик може відпускати гріхи та карати своєю милістю.

Читайте також: У мережі знайшли кумедного пса з "людським обличчям"