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Благословенний кіт розвеселив мережу (фотофакт)

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Кумедний кіт підкорив Reddit - фото 1
Кумедний кіт підкорив Reddit

Користувачі не можуть втримати усмішку від лінивого кота, якого вже встигли охрестити благословенним. А все через його пухнастість!

На платформі Reddit користувач з ніком Skyblue3221 поділився кумедним фото білого кота з чорними плямками, який за короткий час почав підійматись у топи мережі. Всього за 6 годин допис побачили понад 21 тисяча осіб, а ще більш як 100 залишили коментарі. Коти доволі часто стають зірками Reddit, однак цей відзначився не дивною поведінкою, а креативом свого господаря та власною пухнастістю.

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"Благословенний животик", – відзначив автор під знімком, на якому на пузі в кота можна чітко побачити відбиток руки. Коментатори одразу ж почали жартувати, що цей пухнастик може відпускати гріхи та карати своєю милістю.

Blessed_belly from r/blessedimages

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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