Благодійний вояж Латвією – співак Андрій Кравченко збирає кошти на потреби ЗСУ

Виконавець Андрій Кравченко з метою збору коштів для наших захисників їде до Латвії. П'ять латвійських міст – п'ять концертів і кожен зі благодійною метою. Артист наголошує, що своїми виступами хоче підтримати морально українців за кордоном, подякувати латвійцям за допомогу, а кошти – на ЗСУ.

У війні проти російських загарбників всі методи дієві. Артисти свою публічність застосовують, аби утримати увагу світової спільноти до страшних подій в Україні та задля фактичної підтримки від країн-партнерів: фінансової, гуманітарної, соціальної.

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Взагалі моя ціль – авто для хлопців на передову. Транспорт там рятує життя на рівні зі зброєю. Якщо вийде зібрати достатню суму – я одразу ж прижену авто в Україну. Якщо ж ні – кошти у будь-якому разі підуть за призначенням на фронт – купимо екіпірування та ліки. Тому запрошую долучатися. Приходьте на концерти. Відсоток з продажу квитків – це спільний внесок у нашу спільну справу – Перемогу" – розповідає Андрій Кравченко.

Нагадаємо, виконавець вже доправив на передову 4 автівки, що виконують бойові завдання. Також нещодавно Андрій Кравченко разом з іншими артистами взяв участь у благодійних заходах у Чехії, де вдалося зібрати 3 870$ на підтримку України та ЗСУ.

Дати латвійських концертів Андрія Кравченка:

10.03 – Jēkabpils

11.03 – Rēzekne

17.03 – Dagda

18.03 – Daugavpils

19.03 – Aglona

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