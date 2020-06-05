Благодійний дитячий рок-бал відбудеться онлайн: як долучитись і допомогти дітям

6 червня в онлайн-форматі відбудеться благодійний дитячий рок-бал. Олег Скрипка та його друзі запрошують усіх рок-дітлахів, а також їхніх батьків долучитися до дійства.

Дитячий благодійний ROCK БАЛ пройде на сторінці Міжнародного благодійного фонду "Дитяче серце".

І ще: Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії

Під час вечірки планують зібрати 440 000 гривень на інфузійну а-магнітну станцію B.Braun Medical для маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Ця станція дасть змогу провести МРТ у діточок без переривання введення їм життєво важливих препаратів. Таким чином лікарі матимуть можливість провести високоточні діагностичні процедури у дітлахів, які знаходяться у важкому стані.

Звичайно ж, головними героями ROCK БАЛу будуть діти. На гостей онлайн-заходу чекає справжня рок-тусівка: будуть присутні українські й іноземні зіркові гості. Зокрема, очікується двоє фіналісток дитячого Євробачення, вибухові виступи дитячих рок-бендів, яскраві танцювальні, циркові та спортивні шоу, численні майстер-класи, розіграш, подарунки, а також справжні сюрпризи від друзів заходу.

Стартує ROCK БАЛ 6 червня о 17:00 годині. Не проґавте круту рок-тусівку!

Підтримати рок-бал може кожен охочий, перерахувавши будь-яку суму на рахунок Міжнародного благодійного фонду (МБФ) "Дитяче серце": код ЄДРПОУ 20033929. Рахунок отримувача: 26008053016469. Рахунок у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA783218420000026008053016469. Назва банку: КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Код банку (МФО): 321842. Призначення платежу: "благодійний внесок на ROCK бал".

Долучайтесь до рок-балу та допомагайте рятувати українську малечу!

Читайте також: Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня