Black Is King: насолоджуйтесь новим трейлером фільму-альбому від Beyonce

Поп-діва Beyonce опублікувала у своєму інстаграм-акаунті новий трейлер візуального альбому "Black Is King". Він вийде 31 липня на стрімінговому сервісі Disney +.

У роботі над фільмом взяли участь чоловік виконавиці Джей-Зі і їхня старша донька Блю Айві, Childish Gambino, Люпіта Ньоно, Наомі Кемпбелл, Адут Акеш, Фаррелл Вільямс і Кендрік Ламар.

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Основою для стрічки став альбом "The Lion King: The Gift", випущений співачкою у липні минулого року на підтримку ремейка мультфільму "Король Лев".

Зйомки "Black Is King" пройшли в африканських країнах, включаючи Гану і Нігерію, а також в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лондоні та Бельгії.

Раніше стало відомо, що Disney + готує спін-офф анімаційного серіалу "Зоряні війни. Війни клонів". Його прем'єра повинна відбутися у 2021 році.

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