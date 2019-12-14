BlaBlaCar почав продавати квитки на автобуси

Тепер у BlaBlaCar можна буде купувати квитки на автобус

Французький сервіс пошуку попутників BlaBlaCar викупив онлайн-платформу з пошуку автобусних квитків Busfor. Тепер користувачі зможуть у фірмовому додатку або на сайті не лише бронювати місця в автомобілях попутників, а й купувати квитки на автобуси.

У сервіс інтегрують квитки агрегатора Busfor, який співпрацює з автобусними перевізниками по Україні та Європі.

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Це допоможе автобусним перевізникам і станціям розширити клієнтські бази, а також дати кращий користувальницький досвід для мандрівників, – розповів гендиректор BlaBlaCar Ніколас Брюссон.

Busfor став частиною BlaBlaCar

Не обійшлося й без коментаря зі сторони Busfor. У компанії зазначають, що раді об'єднанню з таким популярним у всьому світі сервісом.

"Ми раді об'єднатися з BlaBlaCar і особливо пишаємося тим, що технології, створені командою Busfor, дозволять багатомільйонному співтовариству пасажирів сервісу BlaBlaCar скористатися автобусними перевезеннями. Наше об'єднання відбулося вчасно, враховуючи, що ринок онлайн продажів квитків на автобуси набирає обертів і стане суттєвим в найближчі роки", – розповів CEO Busfor Ілля Єкушевський.

Українські користувачі BlaBlaCar зможуть купувати квитки на автобус з її допомогою на початку 2020 року.

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