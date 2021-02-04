2020 рік став найгіршим в історії туризму: статистика

За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), торік через введення обмежень на поїздки кількість міжнародних прибуттів скоротилася на 74% в порівнянні з 2019 роком.

У 2020 році аеропорти по всьому світу взяли на один мільярд менше пасажирів, ніж в 2019-му. Експортні доходи від туризму скоротилися на 1,3 трильйона доларів. Це в 11 разів перевищує втрати, зафіксовані під час глобальної економічної кризи 2009 року. Під загрозою опинилося від 100 до 120 мільйонів робочих місць у сфері туризму.

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Через мінливий характер пандемії багато країн зараз знову вводять більш суворі обмеження на поїздки: обов'язкове тестування, карантин і, в деяких випадках, повне закриття кордонів. Все це впливає на відновлення міжнародних поїздок.

Експерти UNWTO дають неоднозначний прогноз на 2021 рік. Майже половина респондентів (45%) прогнозують поліпшення ситуації, тоді як чверть опитаних експертів вважає, що показники 2021 року будуть аналогічними показникам 2020 року. 30% прогнозують погіршення ситуації в туристичному секторі. Говорячи про довгострокові перспективи, більшість експертів вважають, що повернення до рівня, що передує пандемії, в області туризму відбудеться не раніше 2023 року.

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