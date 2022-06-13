Bitcoin рекордно подешевшав з грудня 2020 року

Не надто позитивні новини для тих, хто займається криптовалютою. Цей тиждень розпочався з різкого обвалення курсу Bitcoin. Також здешевшав Ethereum.

Про це розповідає видання ITC. Воно зазначає, що на початку дня 13 червня Bitcoin втратив 8% від своєї вартості.

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Мовиться про те, що тепер він коштує 25 тисяч доларів за одиницю. Упродовж дня падіння продовжило зростати. Тож тепер за Bitcoin просять 23 тисячі доларів. Цікаво, що Binance наразі припинила можливість виводити кошти у біткойнах. Це зумовлюють технічним збоєм.

Зауважимо, що Bitcoin настільки суттєво подешевшав уперше з грудня 2020 року. Ethereum, до слова, подешевшав до 1300 доларів США. А це означає, що він також втратив 8,76% своєї попередньої вартості.

Цікаво, що Bitcoin продовжує своє здешевшання уже не перший місяць. Вона вже втратила 64% від свого максимуму у 69 тисяч доларів за одиницю. Стільки за неї віддавали у кінці 2021 року.

Достеменно неможливо сказати, чи продовжить він своє падіння. Деякі аналітики переконані, що це явище тимчасове. І що невдовзі криптовалюта здорожчає до 100 тисяч доларів за одиницю.

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