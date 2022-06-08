Польща припиняє виплати для біженців з України: коли це відбудеться

У Польщі невдовзі припинять виплачувати гроші тим українцям, котрі втекли від війни. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, коли це станеться.

Як розповів уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер, це станеться 1 липня. Саме тоді українці не отримуватимуть фінансову допомогу від Польщі, пише In Poland.

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Мовиться про припинення видачі 40 злотих на день, спрямованих на харчування або проживання. Водночас слід розуміти, що для певної групи біженців пільги розширять. Отримають додаткові умови люди з інвалідністю, вагітні, а також багатодітні.

Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інші соціальні вигоди, – підкреслив Шефернакер.

Також він зазначив, що багато українців уже шукають собі роботу. Ба більше, вони знаходять її та можуть самостійно себе забезпечувати. Тому в уряді Польщі хочуть, щоб вони продовжували бути активними. Мовляв, чотирьох місяців повного захисту цілком достатньо.

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