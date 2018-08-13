Біологи вперше виміряли швидкість смерті клітини: відеофакт

Вперше американські вчені змогли спостерігати за процесом руху "смертельної хвилі" через клітину і визначити швидкість клітинної смерті.

Сигнали, які викликають апоптоз – тип самогубства клітин, який також відомий як запрограмована загибель клітин (PCD) рухаються зі швидкістю трьох мікрометрів (0,003 міліметра) в хвилину.

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Подібний процес передачі сигналів називається критичною хвилею. Він нагадує ефект доміно і є важливим біологічним процесом в житті клітини, який використовується для швидкої і надійної передачі інформації на великі відстані.

У багатоклітинних тварин тригерні хвилі беруть участь в клітинному циклі, коли клітини діляться для створення нових клітин. Вони також зустрічаються в мозку як потенціали дії нейронів. Але вченим вперше вдалося зв'язати ці хвилі з загибеллю клітин.

Ця робота – ще один приклад того, як природа використовує ці тригерні хвилі – речі, про які більшість біологів ніколи не чули. Б'юся об заклад, ми скоро побачимо це в підручниках, – сказав один з авторів роботи, біохімік Джеймс Феррелл зі Стенфордського університету в Каліфорнії.

Вчені з'ясували, що смерть клітини починається з пошкодження однієї з її ділянок, яке призводить до вивільнення хімічної речовини, так званого "сигналу смерті". Ця речовина запускає тригерну хвилю, або ланцюгову реакцію, яка поступово зачіпає інші ділянки клітини, вивільняючи там такі ж сигнали.

Це відкриття допоможе вченим зрозуміти, як змусити ракові клітини вбивати себе або як запобігти загибелі клітин, наприклад, при хворобі Альцгеймера або м'язової дистрофії. Наступне місце, де команда хоче шукати тригерні хвилі, – це імунна відповідь організму.

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