Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія

Вигадані "біолабораторії" в Україні все ще залишаються популярною тезою пропаганди / Testalize.me on Unsplash

Російська пропаганда активно просуває не лише фантастичні тези про "американські біолабораторії", а й фейкові про гуманітарну допомогу в Україні. Розвінчуємо міфи від РФ, які продовжують поширюватись в мережі.

Міністерство охорони здоров'я регулярно ділиться важливими та актуальними новинами і порадами для українців на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на фейки від роспропаганди, які не мають нічого спільного з правдою.

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Останнім часом РФ поширює дезінформаційні повідомлення, які здебільшого стосуються "біолабораторії США в Україні" та провокацій з використанням зброї масового ураження. Також проросійські джерела поширювали маніпулятивні заяви про гуманітарну допомогу, – відзначають фахівці.

Тому МОЗ разом з проєктом USAID Ukraine (USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров’я") та аналітичною платформою VoxCheck вирішили спростувати найпопулярніші міфи про суспільне здоров'я, які навмисно просувають в інформаційному просторі українців, росіян та білорусів.

Про біолабораторії та досліди над людьми:

Про мавпячу віспу:

Про холеру у Маріуполі:

Про гумдопомогу з ліками від Росії:

Про зараження туберкульозом:

Про хімічні атаки з боку українських воїнів:

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