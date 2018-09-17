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Біля єгипетського храму знайшли нову статую сфінкса

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Статуя сфінкса - фото 1
Статуя сфінкса / travelermap

Археологи виявили знахідку з піщанику під час робіт над проектом зниження рівня ґрунтових вод.

У храмі недалеко від Асуана єгипетська археологічна місія знайшла статую сфінкса з пісковика. Про це повідомляє Міністерство у справах старожитностей країни у Facebook.

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Генеральний секретар Верховної ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазирі пояснив, що статуя, швидше за все, відноситься до епохи Птолемеїв (331 рік до нашої ери – 31 рік нашої ери).

Керівник організації "Асуанські давнини" Абдель Монейм Саїд заявив, що вони планують проводити більше археологічних досліджень, щоб отримати нову інформацію про сфінкса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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