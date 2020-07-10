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Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт

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Озеро у Графському парку стало рожевим - фото 1
Озеро у Графському парку стало рожевим / mynizhyn

У Ніжині водойма у старовинному Графському парку (парк Ніжинського педінституту) забарвилася у яскраво-рожевий колір. Крім цього, це явище супроводжується ще й неприємним запахом, а місцеві жителі скаржаться, що там гине риба.

Подібне дивне видовище спостерігається в цьому ставку щороку. І кожен раз люди не можуть знайти цьому пояснення. Завідувач Ніжинського міськрайонного відділу ГУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Юрій Наріжний фактично розводить руками і зізнається, що причина такого явища точно невідома.

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Вода рожева. Риба гине. Чому це відбувається – невідомо, – розповів фахівець.

Водночас Наріжний озвучує кілька гіпотез: "Версії були різні. Може бути, що з-під дна б'ють ключі сірководню. Є ще думка, що прориває колектор житлового будинку, який розташований поруч, але і це не доведено. Можливо, водорості цвітуть".

Графський парк з водоймою був заснований у другій половині XVIII століття. Зараз об'єкт перебуває у власності Ніжинського державного університету (в ньому навчався Микола Гоголь, і зараз навчальний заклад має ім'я письменника).

Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт - фото 415037

Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт - фото 415038

Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт - фото 415040

Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт - фото 415041

Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт - фото 415042

Біля Чернігова озеро у старовинному парку стало рожевого кольору: фотофакт - фото 415043

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Джерело: mynizhyn
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