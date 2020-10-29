Біля берегів Австралії виявили кораловий "хмарочос": фото

Вчені виявили 500-метровий окремий кораловий риф біля берегів Австралії. Природний об'єкт виявився вищим за Емпайр-стейт-білдінг в Нью-Йорку (443,2 метра).

Кораловий хмарочос розташований на північній частині Великого Бар'єрного рифа, за 130 кілометрів від півострова Кейп-Йорк, що на північному сході Австралії.

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Це перший настільки великий окремий риф, знайдений в цьому районі з кінця XIX століття. У підстави ширина рифа досягає 1,5 кілометра, а до вершини звужується до 40 метрів.

Відкриття було зроблено під час 3D-картування морського дна, проведеного з корабля, що належить Каліфорнійському некомерційному океанологічному інституту імені Шмідта.

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