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війна Kalush

Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступки, щоб закінчити війну

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Українці проти територіальних поступків на користь кінця війни - фото 1
Українці проти територіальних поступків на користь кінця війни

Чергове опитування пролило світло на ставлення українців до війни, яку розв'язала Росія. Так, більшість із них наголошують на тому, що ні в якому разі не варто поступатися територією, щоб припинити війну.

Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Розповідаємо, якими є цифри.

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  • Поступатися територією на догоду завершенню війни не готові 82% опитаних.
  • Натомість 10% вважають, що можна відмовитися від деяких територій нашої держави, щоб припинити війну, розв'язану Росією.
Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступки, щоб закінчити війну - фото 506113

Зауважимо, що не готові поступатися територією України респонденти по всій нашій державі. Наприклад, на Сході проти поступок виступили 68% опитаних, а погоджуються на них – 19%. Натомість на жодні компроміси не готові іти 83% мешканців Півдня, а от готові – 9%.

Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступки, щоб закінчити війну - фото 506114

Якщо говорити про тимчасово окуповані території, то там теж більшість проти поступок. Мовиться про 77% респондентів. Натомість 18% вважають, що на такий крок можна піти, щоб припинити війну.

А от серед тих, хто виїхав з окупованих територій, не погоджуються на таке можливе рішення 82%. За територіальні компроміси виступили 5%.

Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступки, щоб закінчити війну - фото 506112

Зауважимо, що відповідне опитування проводили упродовж 13 – 18 травня. Сам процес анкетування був телефонним, а брали у ньому участь 2000 респондентів.

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