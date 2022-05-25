Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступки, щоб закінчити війну

Чергове опитування пролило світло на ставлення українців до війни, яку розв'язала Росія. Так, більшість із них наголошують на тому, що ні в якому разі не варто поступатися територією, щоб припинити війну.

Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Розповідаємо, якими є цифри.

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Поступатися територією на догоду завершенню війни не готові 82% опитаних.

Натомість 10% вважають, що можна відмовитися від деяких територій нашої держави, щоб припинити війну, розв'язану Росією.

Зауважимо, що не готові поступатися територією України респонденти по всій нашій державі. Наприклад, на Сході проти поступок виступили 68% опитаних, а погоджуються на них – 19%. Натомість на жодні компроміси не готові іти 83% мешканців Півдня, а от готові – 9%.

Якщо говорити про тимчасово окуповані території, то там теж більшість проти поступок. Мовиться про 77% респондентів. Натомість 18% вважають, що на такий крок можна піти, щоб припинити війну.

А от серед тих, хто виїхав з окупованих територій, не погоджуються на таке можливе рішення 82%. За територіальні компроміси виступили 5%.

Зауважимо, що відповідне опитування проводили упродовж 13 – 18 травня. Сам процес анкетування був телефонним, а брали у ньому участь 2000 респондентів.

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