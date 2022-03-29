Більше за зарплатню: Укргазбанк пропонує 100 000 рублів військовим РФ за здачу в полон

ПАТ АБ Укргазбанк готовий запропонувати кожному російському загарбнику, який здасться в полон зі зброєю та технікою, по 100 тисяч рублів.

Разом з грошима окупанти отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять, тільки-но піднімуть зброю в Україні.

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"Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до прийняття правильного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава. До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні", – вказано у заяві Укргазбанку.

Нагадаємо, що українське міноборони України обіцяє російським військовим по 5 мільйонів рублів після здачі в полон. Нещодавно російський військовий здався у полон разом з танком, щоб отримати винагороду. Це перший відомий випадок здачі росіянами військової техніки за гроші.

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