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Більше ніякого негативу: YouTube приховає лічильник дизлайків
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Керівництво відеохостингу планує приховати лічильник дизлайків. Відповідне нововведення протестують на території декількох країн. Як запевняють представники YouTube, про відсутність цієї функції часто говорили автори роликів і власники великих каналів.
Про своє рішення YouTube заявила в офіційному блозі, а також у твітері.
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Розробники планують додати можливість вимкнення лічильника дизлайків. Як приклад компанія наводить скриншот, на якому показує оновлений дизайн панелі під відео, де можна побачити тільки число піднятих вгору пальців.
Тестування пройде серед невеликого числа користувачів. При цьому YouTube не розкриває, в яких саме країнах проходитиме експеримент. Відзначається, що таке нововведення зробили на прохання самих відеоблогерів. Вони скаржилися, що нерідко організовуються скоординовані кампанії, спрямовані на масове виставлення дизлайків.
Відзначається, що сама можливість ставити дизлайки нікуди не зникне, й алгоритми мережі враховуватимуть їх при підборі рекомендацій. При цьому самі автори роликів будуть бачити лічильник негативних реакцій.
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