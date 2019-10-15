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Більше не блондинка: Леся Нікітюк кардинально змінила імідж

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк зважилася на експеримент із зовнішністю. Днями телезірка опублікувала в Instagram цікаві фото.

На нових кадрах вона відображена з цікавим кольором волосся: несподівано для шанувальників блондинка перефарбувалася у рожевий!

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"Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися? Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому?", – написала Леся і запропонувала фанам варіанти відповідей. – "1. Буде щось цікаве. 2. Психанула. 3. Джареду не подобається блондинки".

Шанувальники почали висувати свої припущення, а також обговорювати новий образ Нікітюк. Багато хто написав, що тепер Леся стала схожа на ляльку Барбі, а також на героїню з мультику. Пізніше знаменитість вирішила пояснити раптову зміну зачіски, обравши для цього кумедний спосіб. Леся записала смішний ролик, де спародіювала телеведучу Ольгу Герасим'юк і її популярну в 90-ті програму "Без табу". В ході "бесіди" Нікітюк зізналася, що зміна іміджу була частиною її челенджу #TODAYIWILL.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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