Біллі Айліш зіграла на укулеле: дизайнерський музичний інструмент можна купити

Fender представив спеціальну лінійку укулеле, над якою попрацювала популярна співачка Біллі Айліш. Інструмент прикрасили монограмами з фірмовим символом зірки Blohsh – танцюючим чоловічком, який постійно з'являється на її мерчі.

Крім того, Біллі Айліш на промо-ролику музичного інструменту зіграла на дизайнерському укулеле.

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Укулеле – перший інструмент, на якому я навчилася грати. Саме так я почала писати музику та відкрила для себе нові способи її створення, які ніколи раніше не пробувала, – розповіла Біллі. – Укулеле надихає на інший стиль твору. Правила гри на укулеле прості, і в основному якщо ви знаєте хоча б три акорди, то ви можете зіграти практично будь-яку пісню.

Вартість Billie Eilish Uke становить 299 доларів. Новинку уже можна придбати.

Раніше Біллі Айліш розробила логотип для Олімпійських ігор 2028 року, що проходитимуть в Лос-Анджелесі.

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