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Білл Мюррей влаштував несподіваний концерт у парку Нью-Йорку

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Білл Мюррей виступив у парку Вашингтон-сквер на Манхеттені - фото 1
Білл Мюррей виступив у парку Вашингтон-сквер на Манхеттені

71-річний актор Білл Мюррей виступив перед перехожими у парку Вашингтон-сквер на Манхеттені. Відео його виступів опублікував блогер Ніколас Хеллер.

Перед імпровізованим концертом актор розповів Хеллеру, що хоче несподівано з'явитися перед публікою, і вдягнув шапку та маску. Про це зазначає PageSix.

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Вже в наступному ролику він виступав перед публікою з віршем "Собака" американського поета Лоуренса Ферлінгетті. Після цього він познайомився з собакою одного з глядачів концерту.

Мюррей також заспівав дві пісні – America та I Feel Free – з мюзиклу "Вестсайдська історія". А ще перед глядачами виступали віолончеліст Ян Фоглер, скрипалька Міра Ванг і піаністка Ванесса Перес.

А серед глядачів були телеведуча Керол Радзивілл, актриса Джейн Макграт, актор та письменник Едвард Конлон, а також Карен Даффі – продюсер документального фільму Ендрю Мускато "Нові світи. Колиска цивілізації" (2021) про виступ Мюррея в Афінському Акрополі.

Виступ у парку раптово закінчився, коли Мюррей сказав: "Поліцейські кажуть, що ми маємо вимкнути мікрофони. Розірвімо це місце!".

Почуття гумору, харизма та талант Білла Мюррея вражають. І попри свій поважний вік він не стомлюється дарувати справжнє свято своїх прихильникам.

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