Актриса Елізабет Дебікі в точності відтворила образ принцеси Діани: ефектні фото

Зйомки 5-го сезону серіалу Корона йдуть повним ходом. Netflix поділилися новими фотографіями, на яких актриса Елізабет Дебікі виглядає точно як принцеса Діана.

31-річна австралійська актриса Елізабет Дебікі, яка зараз грає роль принцеси Діани у п'ятому сезоні серіалу Корона від Netflix, потрапила у об'єктиви папараці, пише dailymail.

Це цікаво: Кендалл Дженнер знялася в кампанії Messika: спокусливі фото красуні

Загримована під свого персонажа, а також у вбранні, якому зазвичай віддавала перевагу принцеса Уельська, Дебікі напрочуд схожа на колишню дружину принца Чарльза, яка, за сюжетом, пробирається до таксі, уникаючи переслідування папараці.

Якщо судити з ранніх фотографій Діани, то подібність Дебікі з принцесою справді неймовірна!

Прем'єра п'ятого сезону Корони відбудеться восени 2022 року. Принца Чарльза зіграє Домінік Вест. Імельда Стонтон з'явиться в образі королеви Єлизавети ІІ. У касті також зайняті Джонатан Прайс, Леслі Менвілл та Джонні Лі Міллер.

І ще: Пишногруда українська ведуча похизувалася розкішною фігурою на гарячих фото