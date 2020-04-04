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Карантин Коронавірус

Білл Гейтс закликав уряд США продовжити карантин на два місяці

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Білл Гейтс - фото 1
Білл Гейтс / washingtonpost

Гейтс критично відгукнувся про той факт, що деякі губернатори не стали вводити обмежувальні заходи. Про це мільярдер заявив в інтерв'ю Washington Post.

Відомо, що п'ять штатів усе ще не рекомендували жителям залишатися вдома, а в семи карантин введений тільки в деяких регіонах.

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"Плутанина на цю тему тільки продовжить економічні проблеми, збільшить шанси повернення вірусу і призведе до більшої кількості смертей", – сказав він. Гейтс вважає, що уряд Сполучених Штатів має прискорити тестування населення і в першу чергу медичних працівників, а також зосередитися на винайденні вакцини.

Білл Гейтс закликав уряд США продовжити карантин на два місяці - фото 396053

Гейтс вже не вперше критикує уряд США. Минулого тижня він заявив, що Сполучені Штати недостатньо оперативно оголосили про необхідність самоізоляції, а також закликав уряд продовжити карантин щонайменше на два місяці.

Один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс ще п'ять років тому передбачив, що для людства найбільшою загрозою є віруси, і світ не готовий боротися з новими епідеміями.

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Джерело: washingtonpost
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