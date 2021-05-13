Білл Гейтс заховався від посторонніх у закритому гольф-клубі: як виглядає комплекс

Відомий американський мільярдер, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, який нещодавно оголосив про розлучення зі своєю дружиною Меліндою, з'їхав з сімейного будинку в закритий гольф-клуб в Каліфорнії. Там у нього є великий особняк з шістьма спальнями.

Як пише Daily Mail, Білл Гейтс живе у The Vintage Club вже три місяці, позаяк це "ідеальне місце для того, щоб сховатися від будь-кого, хто хоче розпитати його про розлучення або передбачувані зв'язки з Епштайном".

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Відпочинок в The Vintage Club коштує 250 тисяч доларів. Там є спа-центр, кілька ресторанів і два поля для гольфу на 18 лунок. Особняк з шістьма спальнями на території клубу Гейтс придбав ще в 1990 році за 12,5 мільйона доларів.

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