Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс поділився добіркою книг, які він прочитав у 2020 році. Кожен твір, на його думку, дуже захопливий і зачіпає важливі теми.

Білл Гейтс розповів про п'ять книг, які він радить прочитати під кінець 2020 року, щоб проводити його на хорошій ноті. У добірці такі твори:

"Новий Джим Кроу: масовий висновок в епоху расової сліпоти", Мішель Олександр. У цій книзі обговорюються расові питання, характерні для афро-американських чоловіків і масові позбавлення волі в Сполучених Штатах. Автор презентує дослідження американської тюремної системи, через яку темношкірі на все життя опиняються за ґратами.

І ще: Словник Вебстера вибрав головне слово 2020 року

"Шпигун і зрадник: найбільша шпигунська історія холодної війни" Бен Макінтайр. У творі розповідається історія Олега Гордієвського – колишнього полковника КДБ СРСР, який паралельно працював на британську розвідку і втік до Великобританії в 1985 році.

"Прекрасне і мерзенне: сага про Черчилля, сім'ю та непокору під час Бліца" Ерік Ларсон. У цій книзі розповідається про бомбардування Великобританії німецькою авіацією в 1940-1941 роках, коли люди щоночі ховалися в підвалах, рятуючись від вибухів.

"Діапазон. Як універсали виграють у світі спеціалізацій" Девід Епштейн. Цей літературний твір увійшов до списку найкращих книг 2019 року за версією The Oprah Magazine. У ньому автор намагається пояснити, наскільки корисний для людини різнобічний розвиток перед зануренням в конкретну сферу.

"Дихання від солі: смертельне генетичне захворювання, нова ера в науці і пацієнти і сім'ї, що змінили медицину" Біджан Тріведі. У цій книзі йдеться про життя пацієнтів, які страждають на муковісцидоз: системне спадкове захворювання, яке вражає залози зовнішньої секреції і порушує функції органів дихання.

Це цікаво: Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора