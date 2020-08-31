Названо найкращого співака і пісню року: список переможців MTV Video Music Awards 2020

Церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2020 хоч і змінила формат проведення через пандемію коронавірусу, але все одно вдалось обрати найкращих виконавців, а також найкрутіші пісні та кліпи.

У ніч на 31 серпня пройшла церемонія вручення MTV Video Music Awards (MTV VMA), яка щороку відбувалась на спортивній арені в Нью-Йорку. Однак у 2020 через пандемію довелось змінити формат заходу: зірки виступали наживо на різних локаціях без фанатів, зате у масках. Здається, саме так будуть виглядати шоу найближчим часом (всі перформанси можна побачити на офіційному Youtube-каналі MTV):

Список переможців MTV Video Music Awards:

Найкращий кліп: The Weeknd – Blinding Lights

The Weeknd – Blinding Lights Найкраща пісня: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me Найкраща колаборація : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me Найкращий артист : Lady Gaga

: Lady Gaga Найкращий новий артист: Doja Cat

Doja Cat Найкращий хіп-хоп трек: Megan Thee Stallion – Savage

Найкращий поп-трек: BTS – On

BTS – On Найкращий R&B трек: The Weeknd – Blinding Lights

The Weeknd – Blinding Lights Найкращий K-pop трек: BTS – On

BTS – On Найкращий кліп з дому: Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U

Найкращий гурт : BTS

: BTS Найкращий альтернативний трек : Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

: Machine Gun Kelly – Bloody Valentine Найкращий рок-трек: Coldplay – Orphans

Coldplay – Orphans Найкращий перформанс на карантині: CNCO – Unplugged At Home

Найкращі візуальні ефекти: Dua Lipa – Physical

Dua Lipa – Physical Найкраща хореографія : BTS – On

: BTS – On Найкращий монтаж: Miley Cyrus – Mother’s Daughter

Miley Cyrus – Mother’s Daughter Найкраща пісня літа: BLACKPINK – How You Like That

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