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Названо найкращого співака і пісню року: список переможців MTV Video Music Awards 2020

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MTV Video Music Awards 2020 - фото 1
MTV Video Music Awards 2020

Церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2020 хоч і змінила формат проведення через пандемію коронавірусу, але все одно вдалось обрати найкращих виконавців, а також найкрутіші пісні та кліпи.

У ніч на 31 серпня пройшла церемонія вручення MTV Video Music Awards (MTV VMA), яка щороку відбувалась на спортивній арені в Нью-Йорку. Однак у 2020 через пандемію довелось змінити формат заходу: зірки виступали наживо на різних локаціях без фанатів, зате у масках. Здається, саме так будуть виглядати шоу найближчим часом (всі перформанси можна побачити на офіційному Youtube-каналі MTV):

Список переможців MTV Video Music Awards:

  • Найкращий кліп: The Weeknd – Blinding Lights
  • Найкраща пісня: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me
  • Найкраща колаборація: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me
  • Найкращий артист: Lady Gaga
  • Найкращий новий артист: Doja Cat
  • Найкращий хіп-хоп трек: Megan Thee Stallion – Savage
  • Найкращий поп-трек: BTS – On
  • Найкращий R&B трек: The Weeknd – Blinding Lights
  • Найкращий K-pop трек: BTS – On
  • Найкращий кліп з дому: Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U
  • Найкращий гурт: BTS
  • Найкращий альтернативний трек: Machine Gun Kelly – Bloody Valentine
  • Найкращий рок-трек: Coldplay – Orphans
  • Найкращий перформанс на карантині: CNCO – Unplugged At Home
  • Найкращі візуальні ефекти: Dua Lipa – Physical
  • Найкраща хореографія: BTS – On
  • Найкращий монтаж: Miley Cyrus – Mother’s Daughter
  • Найкраща пісня літа: BLACKPINK – How You Like That

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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