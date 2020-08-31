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Названо найкращого співака і пісню року: список переможців MTV Video Music Awards 2020
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Церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2020 хоч і змінила формат проведення через пандемію коронавірусу, але все одно вдалось обрати найкращих виконавців, а також найкрутіші пісні та кліпи.
У ніч на 31 серпня пройшла церемонія вручення MTV Video Music Awards (MTV VMA), яка щороку відбувалась на спортивній арені в Нью-Йорку. Однак у 2020 через пандемію довелось змінити формат заходу: зірки виступали наживо на різних локаціях без фанатів, зате у масках. Здається, саме так будуть виглядати шоу найближчим часом (всі перформанси можна побачити на офіційному Youtube-каналі MTV):
Список переможців MTV Video Music Awards:
- Найкращий кліп: The Weeknd – Blinding Lights
- Найкраща пісня: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me
- Найкраща колаборація: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me
- Найкращий артист: Lady Gaga
- Найкращий новий артист: Doja Cat
- Найкращий хіп-хоп трек: Megan Thee Stallion – Savage
- Найкращий поп-трек: BTS – On
- Найкращий R&B трек: The Weeknd – Blinding Lights
- Найкращий K-pop трек: BTS – On
- Найкращий кліп з дому: Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U
- Найкращий гурт: BTS
- Найкращий альтернативний трек: Machine Gun Kelly – Bloody Valentine
- Найкращий рок-трек: Coldplay – Orphans
- Найкращий перформанс на карантині: CNCO – Unplugged At Home
- Найкращі візуальні ефекти: Dua Lipa – Physical
- Найкраща хореографія: BTS – On
- Найкращий монтаж: Miley Cyrus – Mother’s Daughter
- Найкраща пісня літа: BLACKPINK – How You Like That
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