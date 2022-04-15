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Хмарочос у Нью-Йорку щодня підсвічують кольорами українського прапора

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Хмарочос у Нью-Йорку щодня підсвічують кольорами українського прапора - фото 1

Empire State Building після заходу сонця стає жовто-блакитним. У ці кольори підсвічують верхівку хмарочоса на знак солідарності з українським народом.

Емпайр Стейт Білдінг є першою будівлею у світі з кількістю поверхів понад 100. Також це американська пам'ятка архітектури національного значення.

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Зараз верхівку 102-поверхового хмарочоса на Мангеттені щоденно підсвічують у жовтий та блакитний колір. Після заходу сонця можна спостерігати це протягом 15 хвилин.

"Ми будемо сяяти в кольорах України", – написали у твіттері легендарної будівлі.

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