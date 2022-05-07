BikesForUkraine: в Україні запустили круту ініціативу для постраждалих від війни міст

Війна показала, що велосипед – відмінний транспортний засіб, який дозволяє добиратися до пункту призначення навіть тоді, коли нема ані транспорту, ані палива. Тож в Україні запустили круту ініціативу.

В її рамках збирають велосипеди для міст, які постраждали від війни. Як зазначають в Асоціації велосипедистів Києва, ця акція дозволить підвищити мобільність критично важливих служб, а також волонтерів, які займаються доставкою гуманітарки, пише The Village.

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Особливо актуальні велосипеди зараз у Харкові, Чернігові, Сумах, Бучі, Ірпені, а також інших містах, які постраждали від російської окупації. Там зараз є проблеми з паливом, а також не може повноцінно курсувати громадський транспорт.

Як кожен може допомогти

закупіть велосипед та передайте його до U-Cycle (Асоціації велосипедистів Києва);

зберіть та відремонтуйте вживані велосипеди у вашому місті та відправте їх туди, де вони потрібні;

велобізнес може передати свої велосипеди, які їм не потрібні зараз;

можна також допомогти фінансово, переказавши кошти на реквізити U-Cycle або PayPal.

Перед тим як допомогти, слід заповнити невелику форму. У коментарі ви можете вказати місто, яке б могли підтримати велосипедом. Долучитися до відповідної ініціативи можуть і громадські організації, і велосипедні спільноти, і клуби. Та й узагалі усі охочі.

Якщо вам необхідно отримати велосипед, то заявку слід залишати за цим посиланням. У пріоритеті будуть ті населені пункти, які постраждали від війни. Також розглядатимуть міста, в яких прихистили вимушено переміщених осіб.

Ініціаторами кампанії #BikesForUkraine стали U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва), ГО "Еко Місто" (Чернігів), ГО "Молодіжне об'єднання Екстрим стайл" (Суми), ГО "Міські реформи" (Харків), ГО "ФОРЗА" (Ужгород).

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