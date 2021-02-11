Бігун в рожевому купальнику на Суперболі 2021 розбагатів на своїй витівці

Бігун в рожевому купальнику, який вибіг на поле стадіону під час Супербоула 2021 заробив понад 370 тисяч доларів.

Так, 31-річний Юрі Андраде став героєм вечора, коли пробігся по полю в рожевому купальнику, з рекламним написом сайту для дорослих. У підсумку він був заарештований і звинувачений в незаконному проникненні, а також заплатив штраф у розмірі 1000 доларів.

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Однак до заходу Андраде поставив 50 тисяч доларів в букмекерській конторі на те, що хтось вибіжить на поле під час Супербоула. Таким чином він заробив 374 тисячі доларів на ставці і отримав бонус за рекламу.

Відзначається, що витівка Андраде стала черговою рекламою сайту для дорослих Vitaly Uncensored, яким володіє Віталій Здоровецький.

Kevin Harlan absolutely nailed the streaker call

pic.twitter.com/fSEVJPgM8F — Footballism™ (@FootbaIIism) February 8, 2021

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