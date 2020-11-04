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Big data: що це таке та як застосувати ці технології на практиці
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Поняття Big data трапляється вам все частіше, але ви досі не до кінця розумієте, про що йде мова? Читайте далі та дізнайтеся, як це працює і чому це так важливо. Ми зібрали всю найважливішу інформацію про великі дані.
Розберемося з вами, що ж таке Big Data технології й де саме їх можна застосувати. Сьогодні під цим терміном мають на увазі зберігання та обробку даних.
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Загалом Big data – це набір різних інструментів та методів, за допомогою яких обробляють та структурують дані. Мета – використовувати ці дані надалі для конкретних завдань та цілей.
Сьогодні фахівці зараховують до Big data більшість потоків даних понад 100 Гб в день.
Де можна застосовувати Big data
- Охорона здоров'я. Зібрана інформація про перебіг хвороб, лікування, ліки, походження захворювання допомагає врятувати людей, яких ще пів століття тому вважали невиліковними.
- Правоохоронні органи. Big data можна використати для прогнозування сплеску криміналу. Наступний крок – попередження та стримувальні заходи.
- Попередження природних та техногенних катастроф. Прогноз може врятувати багато життів. Збирають дані, обробляють показники датчиків, а вже на їх основі визначають дату та місце катаклізму.
- Запобігання шахрайству. Вже є успішні кейси про те, як великі дані допомогли простежити та попередити шахрайські операції в банках.
- Бізнес. Великі дані використовують для створення проєктів: вивчають та аналізують вимоги та відгуки клієнтів, залучають та утримують цільову аудиторію, прогнозують популярність продуктів тощо.
- Ігрова сфера. Тут big data аналізує поведінку гравців та активність, що надалі дозволяє корегувати та вдосконалювати продукти у сфері розваг.
- Маркетинг. У рекламі використання великих даних видається найорганічнішим, адже допомагає створити портрет аудиторії, налаштувати таргетинг, відстежити реакцію тощо.
- Банкінг. Перевагою Big data є те, що це реально допомагає знизити ризики та випадки грабунків. Також великі дані у банковій сфері потрібні для контролю та обробки масиву інформації та клієнтської бази.
- Освіта. Контроль за рівнем освіти та успішністю учнів, виявлення складних для сприйняття тем, мотивування учнів та студентів, спрощення роботи викладачів та вчителів під час підбиття щорічних результатів – це завдання big data.
Є сфери, де використання великих даних здається найбільш очевидним, але насправді Big data можна застосувати у будь-якій професійній сфері.
Технологія Big data
Серед технік та методів аналізу, які можна застосувати до Big data, є такі:
- Добування даних
- Глибинний аналіз
- Класифікація даних
- Краудсорсинг
- Змішання та інтеграція даних
- Машинне навчання
- Спліт-тестування
- Штучні нейронні мережі
- Розпізнавання образів
- Прогнозна аналітика
- Аналіз мережевої активності
- Імітаційне моделювання
- Просторовий та статистичний аналізи
- Візуалізація аналітичних даних
Big data – це альтернатива традиційним системам управління даними.
Джерела Big data
- Інтернет (соцмережі, форуми, блоги, ЗМІ та інші сайти)
- Корпоративні архіви документів
- Показання датчиків, приладів та інших пристроїв
Переваги Big data технологій
- Кількість. Величина фізичного обсягу.
- Результативність. Швидкість приросту і необхідності швидкої обробки даних для отримання результатів.
- Економія часу. Можливість одночасно обробляти різні типи даних.
- Уважність. Аналіз даних виокремлює певні непомітні закономірності, які не бачить людина.
За прогнозами аналітиків компанії IDC, до 2025 року обсяг інформації людства зросте в 10 разів. А це буде 400 зетабайт.
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