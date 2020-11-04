Big data: що це таке та як застосувати ці технології на практиці

Поняття Big data трапляється вам все частіше, але ви досі не до кінця розумієте, про що йде мова? Читайте далі та дізнайтеся, як це працює і чому це так важливо. Ми зібрали всю найважливішу інформацію про великі дані.

Розберемося з вами, що ж таке Big Data технології й де саме їх можна застосувати. Сьогодні під цим терміном мають на увазі зберігання та обробку даних.

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Загалом Big data – це набір різних інструментів та методів, за допомогою яких обробляють та структурують дані. Мета – використовувати ці дані надалі для конкретних завдань та цілей.

Сьогодні фахівці зараховують до Big data більшість потоків даних понад 100 Гб в день.

Де можна застосовувати Big data

Охорона здоров'я . Зібрана інформація про перебіг хвороб, лікування, ліки, походження захворювання допомагає врятувати людей, яких ще пів століття тому вважали невиліковними.

. Зібрана інформація про перебіг хвороб, лікування, ліки, походження захворювання допомагає врятувати людей, яких ще пів століття тому вважали невиліковними. Правоохоронні органи . Big data можна використати для прогнозування сплеску криміналу. Наступний крок – попередження та стримувальні заходи.

. Big data можна використати для прогнозування сплеску криміналу. Наступний крок – попередження та стримувальні заходи. Попередження природних та техногенних катастроф . Прогноз може врятувати багато життів. Збирають дані, обробляють показники датчиків, а вже на їх основі визначають дату та місце катаклізму.

. Прогноз може врятувати багато життів. Збирають дані, обробляють показники датчиків, а вже на їх основі визначають дату та місце катаклізму. Запобігання шахрайству . Вже є успішні кейси про те, як великі дані допомогли простежити та попередити шахрайські операції в банках.

. Вже є успішні кейси про те, як великі дані допомогли простежити та попередити шахрайські операції в банках. Бізнес . Великі дані використовують для створення проєктів: вивчають та аналізують вимоги та відгуки клієнтів, залучають та утримують цільову аудиторію, прогнозують популярність продуктів тощо.

. Великі дані використовують для створення проєктів: вивчають та аналізують вимоги та відгуки клієнтів, залучають та утримують цільову аудиторію, прогнозують популярність продуктів тощо. Ігрова сфера . Тут big data аналізує поведінку гравців та активність, що надалі дозволяє корегувати та вдосконалювати продукти у сфері розваг.

. Тут big data аналізує поведінку гравців та активність, що надалі дозволяє корегувати та вдосконалювати продукти у сфері розваг. Маркетинг . У рекламі використання великих даних видається найорганічнішим, адже допомагає створити портрет аудиторії, налаштувати таргетинг, відстежити реакцію тощо.

. У рекламі використання великих даних видається найорганічнішим, адже допомагає створити портрет аудиторії, налаштувати таргетинг, відстежити реакцію тощо. Банкінг . Перевагою Big data є те, що це реально допомагає знизити ризики та випадки грабунків. Також великі дані у банковій сфері потрібні для контролю та обробки масиву інформації та клієнтської бази.

. Перевагою Big data є те, що це реально допомагає знизити ризики та випадки грабунків. Також великі дані у банковій сфері потрібні для контролю та обробки масиву інформації та клієнтської бази. Освіта. Контроль за рівнем освіти та успішністю учнів, виявлення складних для сприйняття тем, мотивування учнів та студентів, спрощення роботи викладачів та вчителів під час підбиття щорічних результатів – це завдання big data.

Є сфери, де використання великих даних здається найбільш очевидним, але насправді Big data можна застосувати у будь-якій професійній сфері.

Технологія Big data

Серед технік та методів аналізу, які можна застосувати до Big data, є такі:

Добування даних

Глибинний аналіз

Класифікація даних

Краудсорсинг

Змішання та інтеграція даних

Машинне навчання

Спліт-тестування

Штучні нейронні мережі

Розпізнавання образів

Прогнозна аналітика

Аналіз мережевої активності

Імітаційне моделювання

Просторовий та статистичний аналізи

Візуалізація аналітичних даних

Big data – це альтернатива традиційним системам управління даними.

Джерела Big data

Інтернет (соцмережі, форуми, блоги, ЗМІ та інші сайти)

Корпоративні архіви документів

Показання датчиків, приладів та інших пристроїв

Переваги Big data технологій

Кількість . Величина фізичного обсягу.

. Величина фізичного обсягу. Результативність . Швидкість приросту і необхідності швидкої обробки даних для отримання результатів.

. Швидкість приросту і необхідності швидкої обробки даних для отримання результатів. Економія часу . Можливість одночасно обробляти різні типи даних.

. Можливість одночасно обробляти різні типи даних. Уважність. Аналіз даних виокремлює певні непомітні закономірності, які не бачить людина.

За прогнозами аналітиків компанії IDC, до 2025 року обсяг інформації людства зросте в 10 разів. А це буде 400 зетабайт.

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