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Big data: що це таке та як застосувати ці технології на практиці

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що означає поняття "великі дані" - фото 1
що означає поняття "великі дані"

Поняття Big data трапляється вам все частіше, але ви досі не до кінця розумієте, про що йде мова? Читайте далі та дізнайтеся, як це працює і чому це так важливо. Ми зібрали всю найважливішу інформацію про великі дані.

Розберемося з вами, що ж таке Big Data технології й де саме їх можна застосувати. Сьогодні під цим терміном мають на увазі зберігання та обробку даних.

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Загалом Big data – це набір різних інструментів та методів, за допомогою яких обробляють та структурують дані. Мета – використовувати ці дані надалі для конкретних завдань та цілей.

Сьогодні фахівці зараховують до Big data більшість потоків даних понад 100 Гб в день.

Де можна застосовувати Big data

  • Охорона здоров'я. Зібрана інформація про перебіг хвороб, лікування, ліки, походження захворювання допомагає врятувати людей, яких ще пів століття тому вважали невиліковними.
  • Правоохоронні органи. Big data можна використати для прогнозування сплеску криміналу. Наступний крок – попередження та стримувальні заходи.
  • Попередження природних та техногенних катастроф. Прогноз може врятувати багато життів. Збирають дані, обробляють показники датчиків, а вже на їх основі визначають дату та місце катаклізму.
  • Запобігання шахрайству. Вже є успішні кейси про те, як великі дані допомогли простежити та попередити шахрайські операції в банках.
  • Бізнес. Великі дані використовують для створення проєктів: вивчають та аналізують вимоги та відгуки клієнтів, залучають та утримують цільову аудиторію, прогнозують популярність продуктів тощо.
  • Ігрова сфера. Тут big data аналізує поведінку гравців та активність, що надалі дозволяє корегувати та вдосконалювати продукти у сфері розваг.
  • Маркетинг. У рекламі використання великих даних видається найорганічнішим, адже допомагає створити портрет аудиторії, налаштувати таргетинг, відстежити реакцію тощо.
  • Банкінг. Перевагою Big data є те, що це реально допомагає знизити ризики та випадки грабунків. Також великі дані у банковій сфері потрібні для контролю та обробки масиву інформації та клієнтської бази.
  • Освіта. Контроль за рівнем освіти та успішністю учнів, виявлення складних для сприйняття тем, мотивування учнів та студентів, спрощення роботи викладачів та вчителів під час підбиття щорічних результатів – це завдання big data.

Є сфери, де використання великих даних здається найбільш очевидним, але насправді Big data можна застосувати у будь-якій професійній сфері.

Big data: що це таке та як застосувати ці технології на практиці - фото 433311

Технологія Big data

Серед технік та методів аналізу, які можна застосувати до Big data, є такі:

  • Добування даних
  • Глибинний аналіз
  • Класифікація даних
  • Краудсорсинг
  • Змішання та інтеграція даних
  • Машинне навчання
  • Спліт-тестування
  • Штучні нейронні мережі
  • Розпізнавання образів
  • Прогнозна аналітика
  • Аналіз мережевої активності
  • Імітаційне моделювання
  • Просторовий та статистичний аналізи
  • Візуалізація аналітичних даних

Big data – це альтернатива традиційним системам управління даними.

Джерела Big data

  • Інтернет (соцмережі, форуми, блоги, ЗМІ та інші сайти)
  • Корпоративні архіви документів
  • Показання датчиків, приладів та інших пристроїв

Переваги Big data технологій

  • Кількість. Величина фізичного обсягу.
  • Результативність. Швидкість приросту і необхідності швидкої обробки даних для отримання результатів.
  • Економія часу. Можливість одночасно обробляти різні типи даних.
  • Уважність. Аналіз даних виокремлює певні непомітні закономірності, які не бачить людина.

За прогнозами аналітиків компанії IDC, до 2025 року обсяг інформації людства зросте в 10 разів. А це буде 400 зетабайт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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