Безробітним на Гаваях роздадуть по 500 доларів для походів у ресторани

Торгова палата штату Гаваї виділить 75 мільйонів доларів, щоб роздати безробітним жителям по 500 доларів. Ці гроші вони зможуть витратити у ресторанах до 15 грудня.

Всього ресторанні карти отримають близько 100 000 осіб. Вони будуть діяти як подарункові сертифікати – коли гроші закінчаться або вийде термін користування, їх не можна буде поповнити.

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Картою можна оплачувати свій рахунок або чайові офіціантам. Ініціатива повинна допомогти місцевій економіці – і ресторанній індустрії, і фермерам, і іншим учасникам ланцюжка поставок.

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