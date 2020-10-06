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Безпровідні навушники Xiaomi Mi Air 2 Pro з активним "шумодавом" показали у роботі: відео

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Xiaomi Bluetooth Headset Air 2 Pro покажуть 13 жовтня - фото 1
Xiaomi Bluetooth Headset Air 2 Pro покажуть 13 жовтня

Незадовго до анонсу другої версії безпровідних навушників Xiaomi Mi Air Pro у мережі з'явилася фотографія новинки, потім розкрили характеристики аксесуара. Трохи пізніше інсайдерам вдалося познайомитися з пристроєм особисто.

Опублікований відеоролик демонструє ключову особливість моделі, що готується до релізу, – триступеневий режим шумозаглушення.

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Як повідомляється у коментарі до представленого ролику, при використанні безпровідних вкладишів можна перемикатися між трьома режимами роботи функції ANC:

  • активне шумозаглушення;
  • "прозорий" режим, в якому навушники передають звук навколишнього середовища;
  • пасивне шумозаглушення.

За даними джерела, для перемикання режимів "шумодава" нема потреби діставати смартфон з кишені – достатньо тривалого натискання на тильну сторону вкладишів. Якщо використовується тільки один навушник, то незалежно від раніше обраного режиму, активується "прозорий".

Презентації Xiaomi Mi Air 2 Pro очікується вже через тиждень, 13 жовтня. Можлива вартість новинки складе $ 73.

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Джерело: igeekphone
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