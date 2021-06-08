Безпілотник Boeing уперше в історії провів дозаправку літака у повітрі: відео

4 червня безпілотник MQ-25 компанії Boeing уперше в історії заправив у повітрі літак-винищувач ВМС США. Момент заправки також зняли на відео. Тож ви можете глянути, як це відбувається.

Як повідомляється на сайті компанії, під час випробувального польоту тестова модель безпілотника MQ-25 висунула шланг, до якого приєднався винищувач F / A-18. Після цього вона перекачала паливо у баки літака.

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Під час дозаправки повітряні судна перебували на відстані 20 футів (близько 6 метрів). До успішного виконання цього завдання безпілотник здійснив 25 тестових польотів.

Boeing займається розробкою безпілотника MQ-25 з серпня 2018 року, коли компанія уклала контракт з Пентагоном на суму $ 805 мільйонів. По ньому Boeing до 2024 року повинен виготовити чотири такі безпілотники, створені для розміщення на палубах.

Як повідомляв The Seattle Times, програму можуть розширити до виробництва 72 моделей MQ-25, а вартість контракту виросте до $ 13 мільярдів.

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