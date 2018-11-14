Порноактриси розповіли, про що думають під час сексу

Як з'ясувалося, думки дівчат зайняті чим завгодно, крім безпосередньо сексу.

У стрічках для дорослих часто показують неймовірну пристрасть. Але не варто забувати, що це лише картинка, яку нам подають актори, режисери та оператори. Під час зйомок порно герої часто думають зовсім про інше. Чим же зайняті думки під час інтимних сцен розповіли учасниці, які проходили порно кастинг компанії Light Southern.

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Блейк Уайлд

Актриса розповіла, що спочатку вона думає, чи добре її тіло виглядає у кадрі. Після цього її думки зосереджені на обіді. Порноактриса намагається пригадати, чи є в холодильнику пиво, яку з'їсти піцу, і взагалі вона думає про меню після роботи.

Блейк Уайлд говорить, що насолоджується процесом під час зйомок, але він не викликає у неї сильного збудження.

Джессі Лі Пірс

Вона зізналася, що під час парних зйомок актрису турбує, чи подобається вона насправді партнерові, чи він просто вдає пристрасть. Під час сольних сцен Джессі думає, що робить вдома її кішка, чи є у неї корм і чи потрібно їй після зйомок зайти на пошту.

Порноактриси зовсім не думають про секс під час зйомок / HealthWellnessMD

Порноактриса Медісон

Зірка фільмів для дорослих говорить, що під час оральних ласк вона пригадує свої улюблені пісні.

Моя улюблена пісня – Black Velvet. Спів допомагає мені правильно розрахувати час і бути у правильному настрої... Пісні також відмінно підходять для синхронності моїх рухів, – зізнається Медісон.

Тому, якщо наступного разу ви почнете вірити у справжнісіньку пристрасть між акторами – пригадайте, про що насправді думають актриси під час сексу.

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