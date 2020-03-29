Безлюдне місто: як зараз виглядає Чикаго (відео)

Пандемія коронавірусу сколихнула увесь світ, тож навіть мегаполіси зараз виглядають так, наче тут не мешкають мільйони людей. У мережі показали пусті вулиці Чикаго, які перетворюють його у місто-примару.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився відео з одного із найбільших американських міст – Чикаго. За короткий час допис піднявся у тренди, адже його переглянули понад 20 тисяч осіб. А все тому, що важливий культурний та промисловий центр зовсім опустів.

І ще: Дивіться на Нью-Йорк, який перетворився на пустелю через коронавірус: відеофакт

"У Чикаго мешкає понад 2,5 млн людей, але ця зйомка під час карантину робить його схожим на місто-привид", – відзначив автор. Щоправда, коментатори зізнались, що у великих містах такі пусті вулиці – рідкість, адже досі чимало людей нехтує правилами ізоляції, збільшуючи ризики поширення коронавірусу.

Читайте також: Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією