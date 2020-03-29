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Карантин Коронавірус

Безлюдне місто: як зараз виглядає Чикаго (відео)

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Чикаго перетворився у місто-привид - фото 1
Чикаго перетворився у місто-привид

Пандемія коронавірусу сколихнула увесь світ, тож навіть мегаполіси зараз виглядають так, наче тут не мешкають мільйони людей. У мережі показали пусті вулиці Чикаго, які перетворюють його у місто-примару.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився відео з одного із найбільших американських міст – Чикаго. За короткий час допис піднявся у тренди, адже його переглянули понад 20 тисяч осіб. А все тому, що важливий культурний та промисловий центр зовсім опустів.

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"У Чикаго мешкає понад 2,5 млн людей, але ця зйомка під час карантину робить його схожим на місто-привид", – відзначив автор. Щоправда, коментатори зізнались, що у великих містах такі пусті вулиці – рідкість, адже досі чимало людей нехтує правилами ізоляції, збільшуючи ризики поширення коронавірусу.

Chicago is home to over 2.5 million people but from this footage under quarantine it’s like a ghost city from r/ThatsInsane

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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