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Безкоштовну Star Wars: Battlefront II завантажили понад 19 мільйонів гравців

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Загалом гру Star Wars: Battlefront II завантажили 19 мільйонів користувачів - фото 1
Загалом гру Star Wars: Battlefront II завантажили 19 мільйонів користувачів

Нещодавно компанія Electronic Arts вирішила провести безкоштовну роздачу максимального видання скандального у минулому шутера Star Wars Battlefront II. Тепер компанія звітує про успіхи ініціативи – і вони феноменальні.

Виявилося, що за кілька днів гру завантажили понад 19 мільйонів користувачів.

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"Понад 19 мільйонів гравців забрали безкоштовну Star Wars: Battlefront II в Epic Games Store. Величезне спасибі за тривалу підтримку, яка не припинилася навіть після випуску останнього контентного оновлення! Ми дивимося за вашими успіхами з великим інтересом. Хай буде з вами сила, штурмовики!"

Жест доброї волі повернув життя шутеру від DICE, який упевнено втрачав популярність. За даними EA, безкоштовна акція привернула у гру понад 19 мільйонів користувачів. І правда: число активних геймерів зараз настільки велике, що підбір матчів займає лічені секунди, а серверам не завжди вдається впоратися з навантаженням. Чи надовго затримаються ці гравці у Battlefront II – питання відкрите, адже підтримка шутера закінчена.

Варто відзначити, що EA роздала користувачам не звичайну версію Star Wars: Battlefront II, а спеціальне видання Celebration Edition, що містить усі наявні в грі види для персонажів. Мабуть, таким чином компанія підкреслює, що в нинішньому стані шутер не має нічого спільного зі скандальною у минулому репутацією, а залучені в нього користувачі розцінюються не в ролі потенційних гаманців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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