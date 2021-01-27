Безкоштовну Star Wars: Battlefront II завантажили понад 19 мільйонів гравців

Нещодавно компанія Electronic Arts вирішила провести безкоштовну роздачу максимального видання скандального у минулому шутера Star Wars Battlefront II. Тепер компанія звітує про успіхи ініціативи – і вони феноменальні.

Виявилося, що за кілька днів гру завантажили понад 19 мільйонів користувачів.

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"Понад 19 мільйонів гравців забрали безкоштовну Star Wars: Battlefront II в Epic Games Store. Величезне спасибі за тривалу підтримку, яка не припинилася навіть після випуску останнього контентного оновлення! Ми дивимося за вашими успіхами з великим інтересом. Хай буде з вами сила, штурмовики!"

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN — EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2021

Жест доброї волі повернув життя шутеру від DICE, який упевнено втрачав популярність. За даними EA, безкоштовна акція привернула у гру понад 19 мільйонів користувачів. І правда: число активних геймерів зараз настільки велике, що підбір матчів займає лічені секунди, а серверам не завжди вдається впоратися з навантаженням. Чи надовго затримаються ці гравці у Battlefront II – питання відкрите, адже підтримка шутера закінчена.

Варто відзначити, що EA роздала користувачам не звичайну версію Star Wars: Battlefront II, а спеціальне видання Celebration Edition, що містить усі наявні в грі види для персонажів. Мабуть, таким чином компанія підкреслює, що в нинішньому стані шутер не має нічого спільного зі скандальною у минулому репутацією, а залучені в нього користувачі розцінюються не в ролі потенційних гаманців.

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