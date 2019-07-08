Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня

Фестиваль Атлас Вікенд (Atlas Weekend) 2019 стартує у Києві вже 9 липня. При цьому в перший день фесту будуть виступати тільки українські артисти, і вхід на їхній концерт – безкоштовний. Дізнайтеся, які виконавці потішать музичних фанів! До вашої уваги програма і розклад на 9 липня.

Atlas Weekend традиційно відбудеться на території ВДНГ (Київ). У 2019 році на сценах фестивалю виступлять топові артисти з різних куточків світу, однак відкриють опен-ейр представники української музики – і вхід на Атлас Вікенд у перший день (9 липня) буде абсолютно безкоштовний. Не пропустіть!

Програма Atlas Weekend 2019 на 9 липня

Де : Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1

: Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1 Місце проведення : Національний експоцентр України (ВДНГ)

: Національний експоцентр України (ВДНГ) Коли: 9 липня, з 15:00

Відкриття Атлас Вікенд уже втретє вирішили зробити безкоштовним. Така традиція з'явилася два роки тому, коли перший день фестивалю припав на 28 червня 2017 – День Конституції. Саме тоді своє ексклюзивне шоу показала Verka Serduchka & band, і опен-ейр відвідало понад 130 000 осіб, що є абсолютним рекордом відвідуваності ВДНГ.

Тут більше: Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні

Уже відомо, яким буде хедлайнер першого дня Атласу у 2019 році! Ним стане сама Софія Ротару, яка несподівано виступить на головній сцені фестивалю.

Ось повний список артистів, які виступатимуть 9 липня:

MOZGI

Софія Ротару

DZIDZIO

Pavlo Zibrov

Без Обмежень

NK (Настя Каменських)

ALEKSEEV

NIKITA LOMAKIN

Alyosha

Бамбинтон

Віталій Козловський

Артем Пивоваров

АГОНЬ

Злата Огневич

Dilemma

KYIVSTONER

LAUD

ДОРОШ

Оля Цибульська

DSIDE BAND

RUMBERO'S

TamerlanAlena

Мята

Ivan NAVI

Sonya Kay

Onuka

СКАЙ

Epolets

Letay

Nravitsa Planet

O.Torvald

Karna

Trank

Nereis

VS

Yuko

Warhola

[O]

Lolita Kox

KHAYAT

Yeyo

MRDR

Gorun

Klim Beats

Olivia Sugar

Masta

Artem Volyk

Тот самый Тимур

Dara

KANVA

Dj Kodzu

Yu.R

Дивіться також, на яких сценах з'являться ці артисти, а також детальний розклад їхніх виступів на Atlas Weekend 2019.

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