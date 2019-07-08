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Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня

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Атлас Вікенд стартує 9 липня - фото 1
Атлас Вікенд стартує 9 липня

Фестиваль Атлас Вікенд (Atlas Weekend) 2019 стартує у Києві вже 9 липня. При цьому в перший день фесту будуть виступати тільки українські артисти, і вхід на їхній концерт – безкоштовний. Дізнайтеся, які виконавці потішать музичних фанів! До вашої уваги програма і розклад на 9 липня.

Atlas Weekend традиційно відбудеться на території ВДНГ (Київ). У 2019 році на сценах фестивалю виступлять топові артисти з різних куточків світу, однак відкриють опен-ейр представники української музики і вхід на Атлас Вікенд у перший день (9 липня) буде абсолютно безкоштовний. Не пропустіть!

Програма Atlas Weekend 2019 на 9 липня

  • Де: Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1
  • Місце проведення: Національний експоцентр України (ВДНГ)
  • Коли: 9 липня, з 15:00

Відкриття Атлас Вікенд уже втретє вирішили зробити безкоштовним. Така традиція з'явилася два роки тому, коли перший день фестивалю припав на 28 червня 2017 День Конституції. Саме тоді своє ексклюзивне шоу показала Verka Serduchka & band, і опен-ейр відвідало понад 130 000 осіб, що є абсолютним рекордом відвідуваності ВДНГ.

Тут більше: Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні

Уже відомо, яким буде хедлайнер першого дня Атласу у 2019 році! Ним стане сама Софія Ротару, яка несподівано виступить на головній сцені фестивалю.

Ось повний список артистів, які виступатимуть 9 липня:

  • MOZGI
  • Софія Ротару
  • DZIDZIO
  • Pavlo Zibrov
  • Без Обмежень
  • NK (Настя Каменських)
  • ALEKSEEV
  • NIKITA LOMAKIN
  • Alyosha
  • Бамбинтон
  • Віталій Козловський
  • Артем Пивоваров
  • АГОНЬ
  • Злата Огневич
  • Dilemma
  • KYIVSTONER
  • LAUD
  • ДОРОШ
  • Оля Цибульська
  • DSIDE BAND
  • RUMBERO'S
  • TamerlanAlena
  • Мята
  • Ivan NAVI
  • Sonya Kay
  • Onuka
  • СКАЙ
  • Epolets
  • Letay
  • Nravitsa Planet
  • O.Torvald
  • Karna
  • Trank
  • Nereis
  • VS
  • Yuko
  • Warhola
  • [O]
  • Lolita Kox
  • KHAYAT
  • Yeyo
  • MRDR
  • Gorun
  • Klim Beats
  • Olivia Sugar
  • Masta
  • Artem Volyk
  • Тот самый Тимур
  • Dara
  • KANVA
  • Dj Kodzu
  • Yu.R

Дивіться також, на яких сценах з'являться ці артисти, а також детальний розклад їхніх виступів на Atlas Weekend 2019.

Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339219
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339220
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339221
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339224
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339225
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339226Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339227
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339223
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339228
Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня - фото 339222

Читайте також: Atlas Weekend 2019: дати проведення фестивалю та ціни на квитки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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