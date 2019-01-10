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Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото

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Реалії життя у Гонконзі - фото 1
Реалії життя у Гонконзі / dietrichherlanphotography.com

Талановитий тревел-фотограф показує інший бік життя у Гонконзі.

Знайомтесь, Дітріх Херлан (Dietrich Herlan) бразильський фотограф, який зараз живе та працює у Гонконзі та робить ефектні знімки мегаполісу.

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"Гонконг є одним із найбільш густонаселених місць світу. Ці барвисті та симетричні геометричні квартири є настільки переповненими, що важко уявити, як там живеться людям", відзначає він.

Тому не дивно, що його серія "Urban Density" (Міська щільність) показує багатолюдні будівлі, як у футуристичних фільмах.

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Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300086

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300087

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300088

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300089

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300090

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300091

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300092

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300093

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300094

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300095

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300096

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300097

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300098

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300099

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300100

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300101

Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото - фото 300102

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Джерело всіх фото: dietrichherlanphotography.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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