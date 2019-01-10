Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото

Реалії життя у Гонконзі / dietrichherlanphotography.com

Талановитий тревел-фотограф показує інший бік життя у Гонконзі.

Знайомтесь, Дітріх Херлан (Dietrich Herlan) – бразильський фотограф, який зараз живе та працює у Гонконзі та робить ефектні знімки мегаполісу.

І ще: Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд

"Гонконг є одним із найбільш густонаселених місць світу. Ці барвисті та симетричні геометричні квартири є настільки переповненими, що важко уявити, як там живеться людям", – відзначає він.

Тому не дивно, що його серія "Urban Density" (Міська щільність) показує багатолюдні будівлі, як у футуристичних фільмах.

Джерело всіх фото: dietrichherlanphotography.com

Читайте також: Фотограф показала найкрасивіші двері Лондона