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Без страховки: у Лондоні альпініст підкорив 310-метровий хмарочос

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Цей хмарочос підкорюють не вперше - фото 1
Цей хмарочос підкорюють не вперше

Чоловік, котрий підіймається вгору по хмарочосу Shard у Лондоні, був помічений випадковими перехожими у понеділок, близько 5:15 ранку. Альпіністові вдалося подолати більшу частину шляху без страховки та будь-яких присосок, що полегшують підйом.

"Поліцію викликали близько 5:15 ранку в понеділок, 8 липня. На місці були присутні аварійні служби, а також правоохоронці. З чоловіком була проведена бесіда, він не був затриманий", – повідомила лондонська поліція.

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Це далеко не перший інцидент, коли люди підкорюють хмарочос Shard. Так, у 2013 році це зробив один з YouTube-блогерів, у 2013 році – група активістів Greenpeace.

У 2018 році керуючому хмарочосом довелося домогтися судової заборони проти альпініста Алена Роберта, якого називають французькою людиною-павуком, щоб запобігти його спробі вилізти на дах будівлі.

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Джерело: Mirror
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