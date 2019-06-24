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Акробати пройшли по канату між хмарочосами Нью-Йорка: відео

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Актобати підкорила Таймс-сквер - фото 1
Актобати підкорила Таймс-сквер / twitter.com/HighwireLIVE

Канатоходці Нік та Ліяна Валленда вирішили підкорити на канаті хмарочоси у Нью-Йорку. Брат з сестрою на висоті 25 поверху пройшли майже 400 метрів!

Акробати Нік та Ліяна Валленда навряд чи можуть знайти місце, яке буде надто високим для прогулянки на канаті. Родичі вважаються вже сьомим поколінням у цирковій родині, а також потрапляли до криги рекордів Гіннеса. Цього разу вони вирішили пройти на канаті над Таймс-сквер, подолавши відстань у 396 метрів на висоті 25 поверху.

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Ліяна та Нік рухались назустріч один одному, а вже на 17-й хвилині зустрілись, брат переступив через сестру і обоє впевнено пройшли до кінця. Відзначимо, що Ліяна вперше за два роки після серйозної травми повернулась на канат, тому для сміливості вона розмовляла з братом, наспівувала пісні та навіть телефонувала батькові.

Що ж до влади Великого Яблука, то вона дала дозвіл на такий небезпечний трюк, але була одна проста умова: акробати працюватимуть зі страховкою. На щастя, шалена прогулянка між хмарочосами вдалась і без неї.

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Джерело: daily.afisha
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